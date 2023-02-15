ياتيلي يدعو من بريطانيا للالتفاف حول العملية الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الثلاثاء، مسؤولين بريطانيين عن الملف الليبي.

وقال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»، إن الطرفين وجّها نداءً مشتركًا للجهات الفاعلة الليبية لتسريع الاستعدادات للانتخابات في عام 2023 ودعوا شركاء ليبيا للالتفاف حول العملية الانتخابية.

- باتيلي يجري مشاورات في برلين حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا

- باتيلي يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا دعم إجراء الانتخابات الليبية في 2023

جولة باتيلي

وأجرى المبعوث الأممي، اليوم الأربعاء، مشاورات في برلين مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا، بحضور المبعوث الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك.

وأمس الثلاثاء، قال باتيلي إنه ناقش مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية - ليبية تُسهِّل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023.

والجمعة الماضية، اجتمع باتيلي ووزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الذي قال إن بلاده ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في عام 2023»، مجددا التأكيد على أن استقرار ليبيا «هو أولوية السياسة الخارجية الإيطالية».