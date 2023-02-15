  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تشجع الكونغو برازافيل على جهود الوساطة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 10:31 مساء
واشنطن تشجع الكونغو برازافيل على جهود الوساطة في ليبيا
لقاء سابق بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو في برازافيل، الإثنين 26 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
alwasat radio

رحب سفير الولايات المتحدة الأميركية في برازافيل، يوجين يونغ، بالوساطة التي قادها رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، في سياق جهود تسوية الصراع في ليبيا.

وقال الدبلوماسي الأميركي للصحافة، اليوم الأربعاء، بعد لقاء مع رئيس الدولة الكونغولية إنهما ناقشا القضايا الدولية والقارية والإقليمية والثنائية.

وأثنى يوجين يونغ على «العمل الجيد الذي قام به رئيس الجمهورية دينيس ساسو نغيسو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن الأزمة في ليبيا أجل تحقيق المصالحة». ووفقا للسفير الأميركي، فإن حل الأزمة الليبية يهم واشنطن وبرازافيل والاتحاد الأفريقي.

- فكي: نرحب بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية.. ونرغب في استقرارها

يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد كلّف الرئيس الكونغولي بقيادة جهود المصالحة مع جميع الأطراف في ليبيا وخارجها، حيث صرح في وقت سابق بأن الجميع لهم مصلحة في إيجاد مخرج للأزمة، سواء كانت أوروبا التي تريد السيطرة على تدفقات الهجرة أو أفريقيا التي تشهد صعود «الجهاديين».

وأوفد وزير خارجيته إلى طرابلس مؤخرا للتحضير لعقد مؤتمر مصالحة وطنية شاملة في ليبيا يرتقب أن يعقد قبل هذا الصيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر

الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر
متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ...
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. أولى «ندوات فبراير» على قناة «الوسط» تناقش جدلیة المسمى والمضمون
شاهد.. أولى «ندوات فبراير» على قناة «الوسط» تناقش جدلیة المسمى ...
دورة تدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد
دورة تدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد
بالصور.. استعدادات لإحياء ذكرى ثورة 17 فبراير في جادو
بالصور.. استعدادات لإحياء ذكرى ثورة 17 فبراير في جادو
باتيلي يجري مشاورات في برلين حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا
باتيلي يجري مشاورات في برلين حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا
بالصور: شوارع وميادين طرابلس تتزين استعدادا لاحتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير
بالصور: شوارع وميادين طرابلس تتزين استعدادا لاحتفالات ذكرى ثورة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
ديوان المحاسبة يبحث إجراءات تحديد الاحتياج السنوي من المحروقات
ديوان المحاسبة يبحث إجراءات تحديد الاحتياج السنوي من ......
ياتيلي يدعو من بريطانيا للالتفاف حول العملية الانتخابية في ليبيا
ياتيلي يدعو من بريطانيا للالتفاف حول العملية الانتخابية في ......
واشنطن تشجع الكونغو برازافيل على جهود الوساطة في ليبيا
واشنطن تشجع الكونغو برازافيل على جهود الوساطة في ليبيا...
بالصور: شوارع وميادين طرابلس تتزين استعدادا لاحتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير
بالصور: شوارع وميادين طرابلس تتزين استعدادا لاحتفالات ذكرى ......
باتيلي يجري مشاورات في برلين حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا
باتيلي يجري مشاورات في برلين حول الوضع السياسي والأمني في ......
المزيد