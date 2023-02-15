واشنطن تشجع الكونغو برازافيل على جهود الوساطة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رحب سفير الولايات المتحدة الأميركية في برازافيل، يوجين يونغ، بالوساطة التي قادها رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، في سياق جهود تسوية الصراع في ليبيا.

وقال الدبلوماسي الأميركي للصحافة، اليوم الأربعاء، بعد لقاء مع رئيس الدولة الكونغولية إنهما ناقشا القضايا الدولية والقارية والإقليمية والثنائية.

وأثنى يوجين يونغ على «العمل الجيد الذي قام به رئيس الجمهورية دينيس ساسو نغيسو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن الأزمة في ليبيا أجل تحقيق المصالحة». ووفقا للسفير الأميركي، فإن حل الأزمة الليبية يهم واشنطن وبرازافيل والاتحاد الأفريقي.

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يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد كلّف الرئيس الكونغولي بقيادة جهود المصالحة مع جميع الأطراف في ليبيا وخارجها، حيث صرح في وقت سابق بأن الجميع لهم مصلحة في إيجاد مخرج للأزمة، سواء كانت أوروبا التي تريد السيطرة على تدفقات الهجرة أو أفريقيا التي تشهد صعود «الجهاديين».

وأوفد وزير خارجيته إلى طرابلس مؤخرا للتحضير لعقد مؤتمر مصالحة وطنية شاملة في ليبيا يرتقب أن يعقد قبل هذا الصيف.