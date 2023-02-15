دورة تدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

بدأت بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية للمديرين والعاملين بمراكز الاقتراع، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخاب المجلس البلدي بني وليد، تحت إشراف اللجنة الفرعية في المدينة تمهيدا لتنفيذ الاستحقاق المرتقب يوم 25 فبراير الجاري.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد جمعة سعيد لـ«بوابة الوسط»، إن هذه الدورة تهدف إلى تهيئة موظفي مراكز الاقتراع لكيفية استقبال الناخبين وإرشادهم لكيفية الإدلاء بأصواتهم والتعامل مع صناديق الاقتراع وعملية الفرز والعدّ تفاديا لحدوث أي أخطاء.

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وذكر سعيد أن الدورة التدريبية ستستمر حتى يوم 22 فبراير الجاري لجميع موظفي مراكز الاقتراع في البلدية والبالغ عددهم 269 موظف موزعين على 25 مركز انتخابي.

وفي 30 يناير الماضي، نظمت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد، محاكاة ليوم الاقتراع تضمنت الجانبين العملي والنظري واستعراض دليل موظفي الاقتراع وإجراءات الاقتراع وكيفية اختيار القائمة وطيّ الورقة ووضعها في صندوق الاقتراع وصولا إلى مرحلة الفرز والعد، وذلك ضمن استعداداتها لعملية الاقتراع المقررة بعد 10 أيام.

فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)

فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لموظفي الانتخابات البلدية في بني وليد. (الإنترنت)