النويري يؤكد دعمه لـ«الـمجلس القومي للمرأة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأربعاء، استعداده لدعم المجلس القومي للمرأة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المكاتب والإدارات والفروع للمجلس القومي للمرأة فرع المنطقة الغربية مفيدة خليل، وعدد من مديري الإدارات التابعة لها، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب فرع طرابلس، وبحضور عضو مجلس النواب بالخير الشعاب.

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ونقل بيان للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق عن النويري مباركته تأسيس المجلس القومي للمرأة الليبية، مبديًا استعداده لدعم المجلس القومي لخدمة المرأة الليبية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن اتحاد «منظمات المجتمع المدني» في ليبيا، تأسيس المجلس الوطني الأعلى للمرأة من العاصمة طرابلس، علمًا بأن الاتحاد تترأسه المستشارة الإعلامية ليلى سويسي.



وقال عدد من السيدات ممن حضرن إعلان التأسيس إنهن «من الساعيات لاستقرار ليبيا». كما تحدثن عن سعيهن إلى «بلورة مشروع لمواجهة خطر الشتات والتشرذم عن طريق توحيد الجهود النسوية الليبية تحت قيادة طموحة هدفها تحقيق آمالهن في الحصول على مناصب سيادية في مراكز صناعة القرار».