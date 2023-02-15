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المنقوش تلتقي عدد من وزراء الخارجية العرب والأفارقة في أديس أبابا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 08:05 مساء
المنقوش تلتقي عدد من وزراء الخارجية العرب والأفارقة في أديس أبابا
لقاء المنقوش مع وزير خارجية تونس نبيل عمرو في أديس أبابا، الأربعاء 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
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التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، مع وزراء خارجية تونس والجزائر والصومال والنيجر، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

لقائيْ المنقوش مع وزيري خارجية الجزائر وتونس
وأجرت المنقوش خلال لقائِها مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مباحثات لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، وأهم الملفات والقضايا التي ستتناولها الدورة العادية، وسبل دعم دور الاتحاد الأفريقي في ليبيا.

وناقشت المنقوش مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بدعم ملف العمل العربي المشترك، كما جدد لعمامرة التأكيد على دعم ومساندة الجزائر لليبيا ولحكومة الوحدة الوطنية في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بحسب الخارجية الليبية.

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كما التقت المنقوش مع وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر جامع، وناقشت معه القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الصعيد الإقليمي والدولي وأهم الموضوعات التي ستتناولها الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي وسبل تعزيز دور الاتحاد الأفريقي في ليبيا لدعم جهود الاستقرار.

لقاء المنقوش مع وزير خارجية النيجر
واختتمت المنقوش لقاءاتها واجتماعاتها رفيعة المستوى باليوم الأول لأعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بلقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية النيجر هاسومي ماسودو والوفد المرافق له.

وقالت وزارة الخارجية الليبية إن المنقوش ناقشت مع الوزير النيجري مستجدات الأوضاع السياسية على المستوى المحلي والإقليمي، والعلاقة الاستراتيجية والأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة، مشيرة إلى أن الوزير النيجري أكد دعم بلاده الكامل للاستقرار والازدهار في ليبيا.

وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تفعيل دور أجهزة الاتحاد الأفريقي وكذلك الأمانة العامة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء وعودتها للعمل من مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس، وذلك بما يخدم طموحات شعوب الدول الأعضاء.

لقاء المنقوش مع وزير خارجية الصومال أبشر عمر جامع في أديس أبابا، الأربعاء 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية الصومال أبشر عمر جامع في أديس أبابا، الأربعاء 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة في أديس أبابا، الأربعاء 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة في أديس أبابا، الأربعاء 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
لقاء المنقوش مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية النيجر هاسومي ماسودو في أديس أبابا، الأربعاء 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
لقاء المنقوش مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية النيجر هاسومي ماسودو في أديس أبابا، الأربعاء 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
لقاء المنقوش مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية النيجر هاسومي ماسودو في أديس أبابا، الأربعاء 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
لقاء المنقوش مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية النيجر هاسومي ماسودو في أديس أبابا، الأربعاء 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
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