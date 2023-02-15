التعرف على هوية مفقود من مسلاتة ضمن ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة ضحايا ترهونة، اليوم الأربعاء، التعرف على هوية مفقود من مسلاتة ضمن المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها في ترهونة، وذلك بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية «DNA».

وأوضحت الرابطة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المفقود الذي جرى التعرف على جثمانه هو «أبوالعيد عبدالسلام أبوالعيد الفقيه» من مواليد 1989 مسلاتة، ويقيم بقرية لواته التابعة للبلدية.

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وأشارت الرابطة إلى أن الفقيد خطفته «مليشيا الكاني» بتاريخ 8 يوليو 2018 من منطقة القربولي، ثم غُيِّب قسرًا حثى عثر عليه في المقابر الجماعية بموقع القابينة طريق العبد في ترهونة بتاريخ 8 نوفمبر 2021.

ونوهت رابطة ضحايا ترهونة بأن جثمان الفقيد وارى الثرى عقب صلاة عصر بمقبرة لواتة في مسلاتة.