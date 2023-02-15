  • Alwasat News
Atwasat

انتشال 11 جثة والعثور على 7 مهاجرين على شواطئ بلدية قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 05:42 مساء
انتشال 11 جثة والعثور على 7 مهاجرين على شواطئ بلدية قصر الأخيار
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
alwasat radio

انتشلت الجهات المختصة ببلدية قصر الأخيار غرب ليبيا 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين، كما عُثِر على 7 ناجين بعدما غرق مركب كان يقلهم إلى السواحل الأوروبية، بحسب ما أعلنته إدارة الإصلاح البيئي بالبلدية، اليوم الأربعاء.

وشارك في عملية انتشال الجثامين، التي جرت صباح أمس الثلاثاء، كل من إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار بتكليف من عميد البلدية وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر فرع الخمس والأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القره بوللي ومكتب أمن السواحل القره بوللي والخمس.

تكدس جثث المهاجرين على شواطئ قصر الأخيار
وأوضحت إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار عبر صفحتها على «فيسبوك» أن من بين الجثث الـ11 التي جرى انتشالها جثة امرأة. ونقلت عن عميد البلدية سالم عواج أن عدد الضحايا بلغ «أكثر من 80 مهاجرًا، بحسب إفادة أحد الأشخاص عثر عليه على قيد الحياة».

- المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

واشتكى عواج من ظاهرة انتشار الجثث على شواطئ البحر بمنطقة قصر الأخيار، مشيرًا إلى معاناة الأجهزة الأمنية بالبلدية من نقص الإمكانات من حيث الآليات والزوارق للحد من هذه الظاهرة التي تسببت في إزهاق أرواح هؤلاء البشر وانتشار الأوبئة والأمراض داخل نطاق البلدية.

عميد قصر الأخيار يطالب بدعم الأجهزة الأمنية بالبلدية
وناشد عواج كافة المسؤولين ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الحكم المحلي بدرالدين التومي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لدعم البلدية وكافة الأجهزة الأمنية التابعة لها.

وأثنى عواج على جهود مركز شرطة قصر الأخيار والبحث الجنائي ومديرية أمن القره بوللي ومدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي بالبلدية وكافة الأجهزة الأمنية التي أسهمت في انتشال الجثامين، مشيرًا إلى أن هؤلاء المهاجرين من جنسيات أفريقية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إن 73 مهاجرًا على الأقل فُقِدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية أمس الثلاثاء. وأضافت عبر حسابها على «تويتر» أن سبعة ناجين فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل نحو 80 شخصًا أفادت التقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوروبا، وفق وكالة «رويترز».

انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ...
بعد حادثة جامعة ميشيغن.. بايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد «وباء العنف المسلح»

بعد حادثة جامعة ميشيغن.. بايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد «وباء العنف المسلح»
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس

«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟

الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص

«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة الرياضية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة ...
شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت 3 أسئلة في الاجتماع

شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت ...
تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال

تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استمرار حملة إزالة المباني المخالفة في بني وليد (صور)
استمرار حملة إزالة المباني المخالفة في بني وليد (صور)
تراجع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
تراجع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
فكي: نرحب بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية.. ونرغب في استقرارها
فكي: نرحب بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية.. ونرغب في استقرارها
حملة تبرعات ليبية لضحايا زلزال تركيا وسورية في احتفالات ثورة 17 فبراير
حملة تبرعات ليبية لضحايا زلزال تركيا وسورية في احتفالات ثورة 17 ...
الحداد يناقش مع السفير الألماني الوضع الراهن وسبل دعم استقرار ليبيا
الحداد يناقش مع السفير الألماني الوضع الراهن وسبل دعم استقرار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
انتشال 11 جثة والعثور على 7 مهاجرين على شواطئ بلدية قصر الأخيار
انتشال 11 جثة والعثور على 7 مهاجرين على شواطئ بلدية قصر ......
باشاغا: سرت على رأس أولوياتنا.. لكننا لا نملك عصا سحرية
باشاغا: سرت على رأس أولوياتنا.. لكننا لا نملك عصا سحرية...
تعرف على مهام مكتب البرامج الاستراتيجية بالمؤسسة الوطنية للنفط
تعرف على مهام مكتب البرامج الاستراتيجية بالمؤسسة الوطنية ......
الحداد يناقش مع السفير الألماني الوضع الراهن وسبل دعم استقرار ليبيا
الحداد يناقش مع السفير الألماني الوضع الراهن وسبل دعم ......
حملة تبرعات ليبية لضحايا زلزال تركيا وسورية في احتفالات ثورة 17 فبراير
حملة تبرعات ليبية لضحايا زلزال تركيا وسورية في احتفالات ثورة......
المزيد