انتشال 11 جثة والعثور على 7 مهاجرين على شواطئ بلدية قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت الجهات المختصة ببلدية قصر الأخيار غرب ليبيا 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين، كما عُثِر على 7 ناجين بعدما غرق مركب كان يقلهم إلى السواحل الأوروبية، بحسب ما أعلنته إدارة الإصلاح البيئي بالبلدية، اليوم الأربعاء.

وشارك في عملية انتشال الجثامين، التي جرت صباح أمس الثلاثاء، كل من إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار بتكليف من عميد البلدية وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر فرع الخمس والأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القره بوللي ومكتب أمن السواحل القره بوللي والخمس.

تكدس جثث المهاجرين على شواطئ قصر الأخيار

وأوضحت إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار عبر صفحتها على «فيسبوك» أن من بين الجثث الـ11 التي جرى انتشالها جثة امرأة. ونقلت عن عميد البلدية سالم عواج أن عدد الضحايا بلغ «أكثر من 80 مهاجرًا، بحسب إفادة أحد الأشخاص عثر عليه على قيد الحياة».

- المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

واشتكى عواج من ظاهرة انتشار الجثث على شواطئ البحر بمنطقة قصر الأخيار، مشيرًا إلى معاناة الأجهزة الأمنية بالبلدية من نقص الإمكانات من حيث الآليات والزوارق للحد من هذه الظاهرة التي تسببت في إزهاق أرواح هؤلاء البشر وانتشار الأوبئة والأمراض داخل نطاق البلدية.

عميد قصر الأخيار يطالب بدعم الأجهزة الأمنية بالبلدية

وناشد عواج كافة المسؤولين ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الحكم المحلي بدرالدين التومي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لدعم البلدية وكافة الأجهزة الأمنية التابعة لها.

وأثنى عواج على جهود مركز شرطة قصر الأخيار والبحث الجنائي ومديرية أمن القره بوللي ومدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي بالبلدية وكافة الأجهزة الأمنية التي أسهمت في انتشال الجثامين، مشيرًا إلى أن هؤلاء المهاجرين من جنسيات أفريقية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إن 73 مهاجرًا على الأقل فُقِدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية أمس الثلاثاء. وأضافت عبر حسابها على «تويتر» أن سبعة ناجين فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل نحو 80 شخصًا أفادت التقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوروبا، وفق وكالة «رويترز».

انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)

انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)

انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)

انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)

انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)

انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)

انتشال جثامين المهاجرين من شواطئ قصر الأخيار، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (إدارة الإصحاح البيئي ببلدية قصر الأخيار)