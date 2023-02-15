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باشاغا: سرت على رأس أولوياتنا.. لكننا لا نملك عصا سحرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 05:03 مساء
باشاغا: سرت على رأس أولوياتنا.. لكننا لا نملك عصا سحرية
لقاء إذاعة سرت مع فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، 15 فبراير 2023. (صورة من فيديو)
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أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اهتمام حكومته بإعادة إعمار مدينة سرت وتخصيصها 600 مليون دينار لاستحداث مشاريع جديدة وإجراء صيانات بالمدينة، لكن صعوبات في آلية الصرف حالت دون ذلك رغم موافقة مجلس النواب.

وأوضح باشاغا في حوار مع إذاعة سرت، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لم تصرف سوى 1.5 مليار دينار من إجمالي الميزانية التي طلبتها للعام 2022، والمقدرة بنحو 90 مليار دينار، وشدّد على «أننا لا نملك عصا سحرية لتنفيذ كل شيء دفعة واحدة» خاصة في ضوء حالة الانقسام والصراع الذي تعيشه البلاد.

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باشاغا يتحدث عن ملف إعادة إعمار سرت 
وبشأن ملف إعادة الإعمار، أوضح باشاغا أنه طلب من مؤسسات سرت كافة وضع تصور لبدء عملية الإعمار «فورًا» في ضوء الإمكانات المتاحة لتوفير مساكن للمتضرّرين، غير أنه شدد على وجود صعوبات أمام وضع خطة كاملة لوضع حل نهائي لهذا الملف.

وأشار باشاغا إلى إنشاء وزارة الصحة، منظومة خاصة بمرضى الأورام التي بدورها بدأت في حصر جميع الحالات، مشيرًا إلى وجود خطة تتمثل في توفير الدواء ودراسة إمكانية علاج المرضى بالخارج. 

وتطرق رئيس الحكومة إلى توفير نحو 15 مليون دينار لتنفيذ مشاريع وصيانات في المدينة شملت صيانة فنادق «المهاري والمدينة وأفريقيا»، وكذلك مجمع القاعات «واغادوغو»، وأيضا صيانة ملحقات ملعب كرة القدم بالمدينة، وطريق المدخل الغربي لسرت الذي يربطها بمدينة مصراتة، وصيانة متنزّه حي رقم «3»، وإنشاء ملعب جانبي.

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