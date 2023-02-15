تعرف على مهام مكتب البرامج الاستراتيجية بالمؤسسة الوطنية للنفط

القاهرة - بوابة الوسط

أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط مهام مكتب البرامج الاستراتيجية الذي استحدثته من أجل الإشراف على تنفيذ خطتها الاستراتيجية لإعادة هيكلة المؤسسة والشركات التابعة لها وتطوير قطاع النفط والغاز، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وأكدت المؤسسة أنها تسعى من خلال المكتب الجديد إلى مواكبة التطورات والتغيُّرات التي حدثت في قطاع النفط والغاز في العالم، وتوفير الإمكانات والأساليب الحديثة لضمان تنفيذ الرؤية والاستراتيجية الخاصة بقطاع النفط والغاز.

مهام مكتب البرامج الاستراتيجية

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن مكتب البرامج الاستراتيجية يضم نخبة من المستشارين والخبراء محليًا ودوليًا في مختلف القطاعات المهنية كالقانون وإدارة الأعمال وخبراء إدارة المشاريع وخبراء إنتاج وتطوير واستكشاف النفط والغاز، وتتمثل رؤيته في «العودة بليبيا إلى مصاف الدول المنتجة للطاقة في العالم».

وسيتولى مكتب البرامج الاستراتيجية الجديد الإعداد والإشراف على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الرامية لتطوير قطاع النفط والغاز، وفي مقدمتها «خطط التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها»، و«خطة رفع الإنتاج لـ2 مليون برميل».

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كما سيتولى المكتب الإشراف على «برامج تطوير إنتاج الغاز والصناعات النفطية» و«برامج رفع كفاءة العاملين بقطاع النفط والغاز» و«برامج تدريب وتعيين خريجي الكليات والمعاهد النفطية لتغذية القطاع بالشباب عبر الاستثمار في العنصر البشري».

وبالإضافة إلى ذلك، سيقود المكتب «مبادرات الحد من الضرر البيئي الناتج عن العمليات النفطية مثل الانبعاثات الغازية»، و«مشاريع الطاقات المتجددة» و«قيادة عملية التحول للمؤسسة الوطنية للنفط لمواكبة التطورات والتغيرات العالمية في قطاع النفط والغاز».

تطوير الخطة الاستراتيجية والتعاقد مع شركة أميركية

وأعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في وقت سابق اليوم، تطوير الخطة الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز في ليبيا، والتعاقد مع شركة «كيرني» الأميركية أحد بيوت الخبرة العالمية لتطوير الاستراتيجية الخاصة بقطاع النفط والغاز في ليبيا والذي يشمل المؤسسة والشركات التابعة لها.

وجاء الإعلان بعد الكشف عن إنشاء «مكتب البرامج الاستراتيجية» الذي قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن «سيكون مسؤولاً عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقطاع وتطوير المشاريع الاستراتيجية كمشاريع خطة الإنتاج وخطط رفع الكفاءة».

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تسعى لمواكبة التطورات والتغيُّرات التي حدثت في قطاع النفط والغاز في العالم عبر إطلاق العديد من المبادرات كبرامج رفع الكفاءة للشباب من خريجي النفط والغاز في ليبيا ومشاريع الطاقات المتجددة والحد من الضرر البيئي في الحقول والمنصات النفطية.