تراجع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.
واستقر سعر الدولار عند 5.11 دينار، حسب تجار وصفحات ليبية معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. وحافظ الجنيه الإسترليني على 6.12 دينار أمس، في حين تراجع سعر اليورو إلى 5.43 دينار مقابل 5.44 دينار.
سعرا الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية والدينار التونسي اللذين سجلا 0.27 دينار و1.65 دينار على الترتيب. وتراجع سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 223 دينارا مقابل 226 دينارا للغرام، أمس.
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