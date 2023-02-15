تراجع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار عند 5.11 دينار، حسب تجار وصفحات ليبية معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. وحافظ الجنيه الإسترليني على 6.12 دينار أمس، في حين تراجع سعر اليورو إلى 5.43 دينار مقابل 5.44 دينار.