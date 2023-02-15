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استمرار حملة إزالة المباني المخالفة في بني وليد (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 02:36 مساء
استمرار حملة إزالة المباني المخالفة في بني وليد (صور)
أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال الإزالة وهدم المباني المخالفة في شارع النخيل بمدينة بني وليد.

ونفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أعمال الهدم رفقة قوة من «اللواء 444 قتال» ودوريات من مديرية أمن بني وليد وشركة الخدمات العامة طرابلس وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي بني وليد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

- هدم مبان مخالفة بشارع النخيل في بني وليد
- بالصور.. إزالة مبانٍ مخالفة في منطقة الظهرة ببني وليد

وأكدت الوزارة مواصلة الأعمال إلى حين استكمال المهام المسندة للإدارة من قبل النائب العام المستشار الصديق الصور.

أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
أعمال إزالة المباني المخالفة في بني وليد، 15 فبراير 2023، (الداخلية)
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