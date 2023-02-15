المنفي يتابع أعمال لجنة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تابع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» واجتماعاتها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مع عضوي اللجنة اللواء الفيتوري غريبيل واللواء رضوان الغراري، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

اجتماع «5+5» في القاهرة

وفي الثامن من فبراير الجاري، اختتمت اللجنة العسكرية اجتماع في القاهرة استمر يومين، باتفاق مع لجان الاتصال من تشاد والسودان والنيجر على إنشاء آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

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وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، في ختام الاجتماع: «إن ما حققته هنا هو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا وفي دول الجوار والمنطقة بشكل عام»، معقبًا: «هذا التقدم هو أيضًا خطوة مهمة نحو خلق مناخ ملائم للعملية السياسية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات في العام 2023».