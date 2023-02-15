السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأميركية والبريطانية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وصعد متوسط سعر الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.83 دينار مقابل 5.82 دينار أمس، وثبت سعر اليورو عند 5.14 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.