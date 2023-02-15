السلطات السعودية تطلق المواطن الليبي الموقوف خلال أداء العمرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القنصلية العامة في جدة، اليوم الأربعاء، إطلاق السلطات السعودية المواطن الليبي حمزة عبدالباسط البوسيفي الذي أوقفته خلال أداء مناسك العمرة في 29 يناير الماضي.

وواجه البوسيفي تهمة الجريمة الإلكترونية وإثارة الرأي العام، حيث تواصلت القنصلية مع الجهات السعودية للإفراج عنه، حتى تكللت جهودها بالنجاح، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأضاف البيان: «يأتي ذلك في إطار الاهتمام ومتابعة أحوال الجالية الليبية والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالمواطنين ومساعدتهم وتقديم الخدمات والرعاية المدنية والاجتماعية في البلد محل الاعتماد».