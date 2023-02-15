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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 09:48 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 2.5 متر على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل من مصراتة إلى سرت مع احتمال أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية تتحول صباح الغد إلى متغيرة الاتجاه سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- تكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية بينما تكون صباح اليوم متغيرة الاتجاه على الساحل من رأس لانوف إلى الخليج سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر ويصل صباح اليوم إلى 2.50 متر على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

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