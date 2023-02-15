حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الأربعاء 15 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء تدريجيا من الغد، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و18 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.