ضبط 3 وافدين في بنغازي يهربون السيارات إلى السودان

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة ثلاثة سودانيين بحوزتهم مبالغ مالية مزورة، متورطين في تهريب السيارات إلى السودان.

تعود بدابة الواقعة إلى تلقي القسم معلومات عن نشاط الوافدين الثلاثة المقيمين في منطقة الهواري، حيث جرى مداهمة منزلهم بعد تقنين الإجراءات وأخذ إذن النيابة العامة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وعثرت قوات الأمن على مبلغ مالي مزور، بالإضافة إلى ميزان ذهب، حيث جرى نقلهم إلى القسم، وهناك اعترفوا بتهريب السيارات إلى السودان وبسؤالهم عن العملة المزورة وميزان الذهب الذي عُثر عليه داخل السكن الخاص بهم، أنكروا أن هذه الأشياء تخصهم، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.