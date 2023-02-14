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اللافي أمام ملتقى «المؤثرين الليبيين»: الشباب هم صناع السلام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 09:42 مساء
اللافي أمام ملتقى «المؤثرين الليبيين»: الشباب هم صناع السلام
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يشارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت خلال الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن الشباب هم صنَّاع السلام، ومشاركتهم في «الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين» تُفصح عن رغبتهم الجادة في تحقيق الاستقرار الذي يدعو إليه المجلس الرئاسي من خلال مشروع المصالحة الوطنية ورؤيته الاستراتيجية التي وضعها خبراء ليبيون بمشاركة أساتذة مختصين من الجامعات الليبية.

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الحوارية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في الملتقى الذي شارك فيه عضو مجلس إدارة المنتدى الشبابي الليبي، والناشط المدني يونس نجم، وتركزت على دور الشباب في المصالحة الوطنية، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك».

- اللافي: المصالحة الوطنية طريق الوصول للانتخابات

أكد اللافي أن «الشباب لديهم القدرة على التغيير بالكلمة الصادقة التي تدعو للسلام، وليس بالحروب التي راح ضحيتها آلاف الشباب، وساهمت في تمزق النسيج الاجتماعي».

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يشارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت خلال الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يشارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت خلال الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (المجلس الرئاسي)
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