حليمة عبدالرحمن تبحث التعاون مع المغرب في الملف القضائي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن مع نظيرها المغربي عبداللطيف وهبي، مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين، بهدف التوقيع عليها في أقرب الآجال الممكنة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما أمس الإثنين في العاصمة المغربية الرباط، حيث استعرض اللقاء اتفاقية التعاون القضائي لتتماشى مع التوجيهات الدولية الجديدة المعمول بها، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة العدل المغربية على «فيسبوك».

- حليمة عبدالرحمن تبحث مع السفير التونسي ملف المحكومين

تبادل الخبرات في مجال العدالة

وأكد الوزير وهبي دعم المغرب لجهود ليبيا، فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الجانب، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات في مواضيع ذات الصلة بمجال العدالة، لا سيما الشق المتعلق بمساعدي القضاء كالخبراء والموثقين، إضافة إلى العمل على التنسيق بين الجانبين في مجال تدبير العمل العربي المشترك.

ونقل البيان عن الوزيرة حليمة عبدالرحمن إشادتها بالتجربة المغربية، والمجهودات المبذولة، مؤكدة ضرورة تبادل الزيارات بين البلدين لتقوية أواصر العلاقات الثنائية.

التعاون بين ليبيا وتونس

ويوم الجمعة الماضي، بحثت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة حول الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بمكتب الوزيرة في طرابلس، آفاق التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية والتضامن المشترك، فضلًا عن آليات توحيد الجهود لمزيد التقارب، والسعي قدمًا في إطار تقديم الدعم والمساعدة وتبادل الخبرات بما يسهم ويعزز مصلحة الشعبين، وفق بيان صادر عن وزارة العدل.

جانب من لقاء وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن ونظيرها المغربي عبداللطيف وهبي في العاصمة الرباط، الإثنين 13 فبراير 2023 (وزارة العدل المغربية)

جانب من لقاء وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن ونظيرها المغربي عبداللطيف وهبي في العاصمة الرباط، الإثنين 13 فبراير 2023 (وزارة العدل المغربية)

جانب من لقاء وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن ونظيرها المغربي عبداللطيف وهبي في العاصمة الرباط، الإثنين 13 فبراير 2023 (وزارة العدل المغربية)