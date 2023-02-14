  • Alwasat News
Atwasat

المجلس الأعلى: القضاء سيظل طوق النجاة للوطن دون التدخل في الأعمال السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 07:10 مساء
المجلس الأعلى: القضاء سيظل طوق النجاة للوطن دون التدخل في الأعمال السياسية
شعار المجلس الأعلى للقضاء. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

جدد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، التأكيد على رفضه التدخل في الأعمال السياسية بسبب «نصوص دستورية» تمنع تدخله، مؤكدًا أن «القضاء سيظل طوق النجاة للوطن، موحدًا ومتحدًا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات ودون التدخل في الأعمال السياسية».

وقال المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على «فيسبوك»: «قريبًا تطل علينا ذكرى ثورة 17 فبراير التي قامت من أجل رفع الظلم، وتحقيق العدالة، ومن أجل أن تحيا ليبيا وأبناؤها حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنه «بالرغم من وجود العديد من التحديات والعراقيل لتحقيق تلك المكاسب التي نسعى إليها، سيبقى الأمل موجودًا وسيظل القضاء طوق النجاة للوطن، موحدًا ومتحدًا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات ودون التدخل في الأعمال السياسية».

- رئيس المجلس الأعلى للقضاء: نحن ممنوعون من التدخل في السياسة والنظر في أعمال السيادة

وذكر المجلس الأعلى للقضاء بأن رئيسه المستشار مفتاح القوي «سبق أن أكد في لقاء تلفزيوني نشر ملخصه في هذه الصفحة، بأن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة، بموجب نصوص دستورية».

إرساء مبدأ عدم تدخل القضاء في السياسة
ومن أجل التذكير بهذه المبادئ أرفق المجلس الأعلى للقضاء مع منشوره حكمًا صادرًا عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء، لافتًا إلى أن رئيسه المستشار مفتاح القوي «كان قبل توليه هذا المنصب من ضمن أعضاء الدائرة التي كانت السبب في إرساء المبدأ».

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن القوي أكد وقتها «أن القرارات ذات الطابع السياسي تعتبر من أعمال السيادة وتخرج عن اختصاص المحاكم، كذلك الحكم الصادر من دائرة النقض الإداري بالمحكمة العليا الذي أيّد الحكم المشار إليه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟

الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة الرياضية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة ...
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
معضلة العاصمة في ليبيا وحلها في فكر العنيزي

معضلة العاصمة في ليبيا وحلها في فكر العنيزي
تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال

تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي

إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تاياني: أزمة ليبيا الأكثر تعقيدا.. ونريد عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار
تاياني: أزمة ليبيا الأكثر تعقيدا.. ونريد عودة الأطراف المتنازعة ...
إيطاليا تعتمد مهند يونس سفيرا لليبيا في روما
إيطاليا تعتمد مهند يونس سفيرا لليبيا في روما
شكشك يبحث مقترح تصنيع أسطوانات الغاز محليا
شكشك يبحث مقترح تصنيع أسطوانات الغاز محليا
وفد من رجال الأعمال برئاسة الرعيض يزور فلسطين
وفد من رجال الأعمال برئاسة الرعيض يزور فلسطين
تاياني: حل القضية الليبية سيتحقق إذا جلست مصر وتركيا على طاولة واحدة
تاياني: حل القضية الليبية سيتحقق إذا جلست مصر وتركيا على طاولة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
حليمة عبدالرحمن تبحث التعاون مع المغرب في الملف القضائي
حليمة عبدالرحمن تبحث التعاون مع المغرب في الملف القضائي...
المجلس الأعلى: القضاء سيظل طوق النجاة للوطن دون التدخل في الأعمال السياسية
المجلس الأعلى: القضاء سيظل طوق النجاة للوطن دون التدخل في ......
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم ......
تاياني: حل القضية الليبية سيتحقق إذا جلست مصر وتركيا على طاولة واحدة
تاياني: حل القضية الليبية سيتحقق إذا جلست مصر وتركيا على ......
وفد من رجال الأعمال برئاسة الرعيض يزور فلسطين
وفد من رجال الأعمال برئاسة الرعيض يزور فلسطين...
المزيد