قدموا من جنوب ليبيا.. تأجيل محاكمة متمردين تشاديين متهمين بقتل الرئيس ديبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أجلت محكمة الجنايات في العاصمة نجامينا محاكمة عشرات المتمردين المتهمين الذين شنوا هجوما من جنوب ليبيا على الرئيس السابق إدريس إتنو ديبي، انتهى بمقتله قبل نحو عامين.

وبدأت مساء الإثنين، المحاكمة الجماعية لأكثر من 450 متهما ينتمون إلى جبهة التغيير والوفاق «فاكت» المتمردة والمتهمة بقتل رئيس تشاد السابق. وعقدت الجلسة في محيط سجن «كلسوم»، على بعد عشرين كيلومترا جنوب شرقي العاصمة التشادية، وفور تلاوة لائحة الاتهام جرى تأجيل القضية إلى يوم غد الأربعاء.

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مقتل إدريس ديبي

وفي ربيع العام 2021، شنت أقوى جماعة متمردة في ذلك الوقت، جبهة التغيير والوفاق في تشاد، هجوما من قواعدها الخلفية في ليبيا باتجاه العاصمة التشادية. وفي 20 أبريل من ذلك العام، أعلن الجيش التشادي أن ديبي الذي حكم البلاد منذ أكثر من 30 عاما قُتل في الجبهة على يد المتمردين، وسمي أحد أبنائه، الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي رئيسا للجمهورية لفترة انتقالية، على رأس مجلس عسكري ضم 15 جنرالا.

ولا توجد أرقام محددة حول قائمة المتهمين، لكن المدعي العام كشف الخميس الماضي عن أكثر من 500 مقاتل، بينهم جنود أطفال «أسرى». ورد رئيس جبهة التغيير والوفاق «فاكت» في تشاد محمد مهدي علي، على هذه المحاكمة الضخمة بأنه «تفاجأ برؤية رجاله في قفص الاتهام»، حيث تعهّد محمد إدريس ديبي في ختام الحوار الوطني الشامل والسيادي في أكتوبر 2022 بالإفراج عن جميع أسرى الحرب «لإظهار حسن نيتنا في دعوتنا للسلام»، كما أوضح.