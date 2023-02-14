«البحث عن المفقودين» تعلن التعرف على هوية 9 جثث مجهولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين معرفة هوية تسع جثث كانت مجهولة الهوية، وذلك عبر تحاليل البصمة الوراثية «DNA».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، برئاسة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، وفق بيان للهيئة.

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وبذلك، يصل إجمالي الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة نحو 220 حالة، فيما ستجرى إحالة تقارير المطابعة إلى مكتب النائب العام، وفق البيان.

وفي يناير، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية ست جثث مجهولة الهوية، بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي «DNA».