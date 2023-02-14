انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.11 دينار مقابل 5.12 دينار أمس، حسب تجار وصفحات ليبية معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.10 دينار أمس، في حين ثبت سعر اليورو عند 5.44 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية والدينار التونسي اللذين سجلا 0.27 دينار و1.65 دينار على الترتيب. وتراجع سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 226 دينارا مقابل 227 دينارا للغرام، أمس.