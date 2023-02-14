الطرابلسي يشارك بمؤتمر أمني دولي في لشبونة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي في المؤتمر الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاص بالشراكة الاستراتيجية في مجال الشرطة والتعاون الأمني.

وانعقد المؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة أمس واليوم الثلاثاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقبل وزير الداخلية البرتغالي جوزي لويش كارنايرو الطرابلسي في قصر الثقافة حيث ينعقد المؤتمر، ورافقه أيضا رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور وسفير ليبيا لدى البرتغال سعد عبدالرزاق رحيم.