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النرويج تدعم جهود البرنامج الإنمائي الأممي في ليبيا بـ8.1 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 02:18 مساء
النرويج تدعم جهود البرنامج الإنمائي الأممي في ليبيا بـ8.1 مليون دولار
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندري فرانش، يصافح سفيرة النرويج لدى ليبيا هيلدا كليميتسدال، 14 فبراير 2023. (السفارة النرويجية)
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أعلنت السفارة النرويجية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، دعمها جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبناء السلام في جنوب ليبيا بمبلغ 1.5 مليون دولار أميركي إضافية ليصل إجمالي مساهمة النرويج في دعم البرنامج الأممي إلى 8.1 مليون دولار منذ العام 2017.

وقالت السفارة في بيان، إن جنوب ليبيا يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الخدمات العامة ونقص الفرص الاقتصادية وخطر الصراع العنيف، لافتة إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجا محليا لبناء السلام والقدرة على التعافي والصمود للانتقال من الاستقرار الفوري إلى التنمية وبناء السلام على المدى الطويل.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المؤسسات المحلية لتقديم تحسينات ذات مغزى لظروف المعيشة على مستوى المجتمع، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب. وتعتمد المساهمة المتعهد بها حديثا على الشراكة طويلة الأمد بين النرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، والتي تضمنت دعم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ العام 2017.

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النرويج تتطلع لدعم بناء السلام في جنوب ليبيا
وفي مراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة اليوم، قالت سفيرة النرويج هيلدا كليميتسدال: «تفخر النرويج بتوسيع تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ونتطلع إلى دعم بناء السلام في جنوب ليبيا من خلال هذه الاتفاقية الجديدة».

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، مارك أندريه فرانش: «بفضل شراكتنا الطويلة مع النرويج، حققنا تأثيرا إيجابيا في مختلف البلديات في جميع أنحاء البلاد. نتطلع إلى توسيع جهودنا التعاونية لدعم السلطات المحلية لتطوير خطط بناء السلام، وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية التي تعزز بناء السلام وتخلق مئات الوظائف في جنوب البلاد».

سيجرى تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي ووزارة التخطيط والمجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المحليين لضمان الملكية وإضفاء الطابع المؤسسي على الحلول من أجل الاستدامة على المدى الطويل، وفق البيان.

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