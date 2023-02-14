«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل من مصراتة إلى سرت مع احتمال أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية يتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية بينما تكون صباح اليوم متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى الخليج، تتراوح سرعتها إلى 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، ويصل صباح اليوم إلى 2.50 متر على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
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