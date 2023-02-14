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حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الثلاثاء 14 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 11:03 صباحا
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الثلاثاء 14 فبراير 2023)
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد، يتخللها سقوط أمطار متفرقة اليوم الثلاثاء، خصوصا على مناطق الشمال الشرقى.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 9و18 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض مناطق الساحل والجبل، مع ظهور ضباب آخر الليلة وصباح الغد على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات
تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة خصوصا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 09 و16 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

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