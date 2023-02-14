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شاهد في «وسط الخبر»: بوهديمة والوحيشي.. من المخدرات والدمار إلى الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 01:56 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: بوهديمة والوحيشي.. من المخدرات والدمار إلى الإعمار
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 13 فبراير 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على مداهمة قوة مشتركة من الجيش والشرطة حيي أبوهديمة والوحيشي الشهيرين بمدينة بنغازي، ضمن حملة واسعة ضد تجار ومروجي المخدرات والخمور في المدينة، أسفرت عن اعتقال عديد من المروجين.

وعملية المداهمة نفذتها كتيبة طارق زياد التابعة لقوات القيادة العامة، قوات من وزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من جالونات الخمور المصنعة محليًا، وعدد من المتهمين والمروجين.

- قعيم: القضاء على أكبر أوكار المخدرات في الوحيشي
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وفي 21 يناير الماضي، التقى القائد العام للقيادة العامة، المشير خليفة حفتر، لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي ودرنة، وجرى الحديث عن ضرورة تأمين المناطق العشوائية لبدء عمليات الإعمار.

وفتح البرنامج نقاشًا حول ما إذا كانت العملية قد قضت على بؤر تجارة المخدرات أم أنَّ الممولين والواقفين وراء هذه التجارة الرائجة في بعض المناطق الليبية لا يزالون طلقاء، وذلك في حوار مفتوح مع كل من: رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات السياسية خالد ترجمان، مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية من مجلس النواب عوض العدولي، ومدير مكتب الإعلام بإدارة البحث الجنائي عوض العدولي.

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