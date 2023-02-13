القبض على متهم في جريمة قتل عام 2015 بنالوت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، القبض على متهم في جريمة قتل عام 2015 بنطاق نيابة نالوت.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دوريات مكتب التحقيق والتحري بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت اليوم الإثنين من القبض على «ف.ي.أ.ع» المطلوب على ذمة قضية قتل رقم 1/ 2015، بناءً على كتاب رئيس نيابة نالوت الابتدائية الصادر بتاريخ 12 فبراير 2023.

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وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته لجهات الاختصاص.