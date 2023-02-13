«الصحة» تراجع إجراءات توريد لقاحات الورم الحليمي والتهاب السحايا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية سمير كوكو مع جهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إجراءات توريد لقاحات الورم الحليمي، والتهاب السحايا الرباعي المقترن.

حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة مع الجهات المالية بالدولة لتوريد لقاحات الورم الحليمي، والتهاب السحايا الرباعي المقترن، بحسب بيان نشرته وزارة الصحة على «فيسبوك».

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وناقش المجتمعون نتائج أعمال لجنة التطعيمات فيما يخص توريد، وتحديد، وتوزيع اللقاحات، فضلاً عن استعراض مخزون الدولة من اللقاحات اللازمة وفق جدول التطعيمات الوطني.

وخلُص الاجتماع إلى متابعة إجراءات فتح اعتمادات لتوفير اللقاحات مع مصرف ليبيا المركزي، بالتنسيق بين وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.