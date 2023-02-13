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«اللواء 128» التابع للقيادة العامة يجري تدريبات بالذخيرة الحية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 09:53 مساء
«اللواء 128» التابع للقيادة العامة يجري تدريبات بالذخيرة الحية (صور)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
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أجرى «اللواء 128 معزز» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مناورات العسكرية ومشاريع استراتجية، باستخدام الذخيرة الحية بجانب التدرب على اقتحام «المواقع المحصنة داخل خطوط العدو»، بحسب بيان نشرته صفحة اللواء على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن التدريبات العسكرية جاءت «تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن الرفع من الكفاءة القتالية وتطوير القدرات والمهارات العسكرية، للوصول إلى أعلى درجات الجهازية والانضباط، وتأهيل أفراد اللواء للعمل في كافة الظروف وتنفيذ المهام المُناطة به بكل دقة واحترافية».

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وأضاف البيان أن وحدات «اللواء 128 معزز» استكملت فاعليات تدريبتها العسكرية، بإشراف العميد حسن معتوق الزادمة، والتي استمرت عدة أيام، حيث ركزت التدريبات على صقل وتطوير ضباط وجنود اللواء في مجال المهمات الخاصة، حيث «تميزت التدريبات بالتعامل مع الأهداف المتحركة وتعزيز القيادة والسيطرة بين مختلف وحدات اللواء وتشكيلاته القتالية».

جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
جانب من التدريب العسكري لـ«اللواء 128 معزز»، الإثنين 13 فبراير 2023 (صفحة اللواء على فيسبوك)
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