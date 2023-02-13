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الدبيبة يلتقي كورمان ومسؤولي بيوت الشباب من 9 دول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 09:38 مساء
الدبيبة يلتقي كورمان ومسؤولي بيوت الشباب من 9 دول
جانب من اجتماع الدبيبة مع رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ستيفان كورمان، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
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اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الإثنين مع رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ستيفان كورمان، بجانب مسؤولي بيوت الشباب في تسع دول.

كما حضر الاجتماع رؤساء جمعيات بيوت الشباب بكل من: تونس، المغرب، الجزائر، السودان، قطر، مورتانيا، فلسطين، لبنان، بالإضافة إلى رئيس الجمعية الإيطالية لبيوت الشباب ميشيل نيولا.

وقال كورمان إن«بيوت الشباب الليبية تشهد نهضة متميزة وستكون رائدة على المستوى الإقليمي وهذا وراءه حكومة تؤمن بدور الشباب في بناء المجتمع».

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احتفال بالذكرى 50 لتأسيس جمعية الشباب الليبية
ورحّب الدبيبة بالضيوف وتواجدهم في هذه الأيام «التي تشهد احتفال بلادنا بالذكرى الـ12 لثورة فبراير، ومشاركتهم في الذكرى الـ50 لتأسيس جمعية الشباب الليبية».

وأضاف أن حكومته لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم في إعادة بناء وتأهيل بيوت الشباب في كل مناطق ليبيا، وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب الليبي للقيام بدوره في بناء البلاد.

جانب من اجتماع الدبيبة مع رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ستيفان كورمان، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع الدبيبة مع رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ستيفان كورمان، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع الدبيبة مع رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ستيفان كورمان، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع الدبيبة مع رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ستيفان كورمان، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع الدبيبة مع رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ستيفان كورمان، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع الدبيبة مع رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ستيفان كورمان، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
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