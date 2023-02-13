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قعيم: القضاء على أكبر أوكار المخدرات في الوحيشي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 09:14 مساء
قعيم: القضاء على أكبر أوكار المخدرات في الوحيشي
وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم خلال مؤتمر صحفي مساء الإثنين 13 فبراير 2023 (لقطة من الفيديو)
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قال وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج قعيم، إنَّ الأجهزة الأمنية اقتحمت أكبر أوكار المخدرات في منطقة الوحيشي، خلال عملية أمنية مُحكَمة «جرى خلالها القضاء على أكبر منابع الفساد وترويج المخدرات».

قعيم: تحويل أوكار المخدرات لحدائق ومنتزهات
وتابع قعيم، في مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين حول العمليات الأمنية ببنغازي بثه «تلفزيون المسار»: «غرفة العمليات لن توقف عملياتها حتى تطهير جميع المناطق من هذه السموم.. مَنْ يفكَّر في إقامة مصانع الخمور سيتم تحويل (حوشه) لحديقة ومنتزه لأبناء المنطقة».

- مقتل شرطي خلال العملية.. ضبط 380 كيلو «حشيش» ومليون قرص «ترامادول» في طبرق
- 8 أحزاب ومنظمات تدعو إلى إجراءات طويلة الأمد للقضاء على أوكار المخدرات

قعيم: حملة تستهدف «دواعش المال العام»
وأردف: «سنقوم بحملة تستهدف دواعش المال العام لإعادة الحقوق لأصحابها»، معتبرًا أن «الدولة وحدها الكفيلة بمصادرة الأموال والأراضي وممنوع أي شخص أن يستولي على أراضي غيره».

وفي سياق آخر، أوضح أن ثمة خطة لمعالجة المدنين مجانًا على حساب الدولة الليبية، من خلال التعاون بين وزارة الصحة والقيادة العامة للقوات المسحلة.

وشملت الحملة التي استهدفت أوكار المخدرات في بنغازي إلقاء القبض على المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار لدى النيابة العامة. ومساء أمس الأحد أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي عن مقتل أحد أفرادها وإصابة ثلاثة آخرين خلال عملية أمنية موسعة، أسفرت عن ضبط 380 كيلو من مخدر «الحشيش»، وأكثر من مليون قرص من حبوب «ترامادول»، وسجائر جرى تهريبها داخل الدولة الليبية.

وقالت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مكتب التحري والقبض قرنادة حقق إنجازًا جديدًا في ملف مكافحة المخدرات والمهربين، وذلك ضمن خطة أمنية موسعة وضعتها الإدارة بشكل مسبق على مستوى فروعها ومكاتبها في أنحاء البلاد.

ولاحقًا، أشادت ثمانية أحزاب ومنظمات أهلية بمداهمة الأجهزة الأمنية والعسكرية أوكار الاتجار بالمخدرات والخمور في مدينة بنغازي، داعية إلى إجراءات طويلة الأمد من أجل إنهاء الظواهر السلبية، كما طالبت في الوقت نفسه بوقف الاحتجاز خارج القانون.

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