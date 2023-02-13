الدبيبة يبحث مبادرة دعم المحتاجين خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مبادرة الحكومة لدعم المحتاجين في شهر رمضان، وفق منظومة صندوق الزكاة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة صندوق الزكاة، وعدد من أعضاء لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، بحضور وزيري الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وأكد الدبيبة، بحسب البيان، أن أولوية الحكومة خلال شهر رمضان هي دعم المحتاجين وتوفير كافة احتياجاتهم، موجِّها صندوق التضامن الاجتماعي بضرورة وضع خطة تهتم بأصحاب المعاشات الأساسية وأصحاب الجنسيات الأخرى ومساعدتهم خلال شهر رمضان.

وفي وقت سابق اليوم، وجه الدبيبة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة، لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل.