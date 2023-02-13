«نوفا»: الإنتاج النفطي في حقل الفيل لم يتأثر بعد انقطاع الاتصالات

القاهرة - بوابة الوسط

انقطعت جميع الاتصالات عن حقل الفيل النفطي اليوم الإثنين بسبب عطل في خطوط الألياف البصرية، وفق المكتب الإعلامي للحقل؛ بينما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء أن الإنتاج لم يتأثر بعد حدوث العطل.

وقالت صفحة الحقل على موقع «فيسبوك»: «لأسباب خارجة عن الإرادة، انقطاع كافة الاتصالات عن الحقل،، بسبب عطل في خطوط الألياف البصرية، و يسعى قسم الإتصالات بالحقل بالتواصل معًا الجهات ذات العلاقة لإصلاح هذا العطل».

وذكرت «نوفا» أن حقل الفيل تديره شركة «مليتة» التي تتقاسم ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، مشيرة إلى أن انقطاع الاتصالات تسبب في إعلان حالة القوة القاهرة بالحقل.

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وأضافت: «لم يتأثر الإنتاج من حقل الفيل النفطي جنوبي ليبيا بعد حدوث العطل، فالاتصالات مع العالم الخارجي لا تزال مضمونة بنسبة 100% الأنظمة الأخرى».

ويقع حقل الفيل، في حوض مرزق جنوب غربي ليبيا، وهو أكبر حقل نفط في الحوض بطاقة إنتاجية 125 ألف برميل يوميا،ويبلغ احتياطي الخام أكثر من 1.2 مليار برميل، فيما يصل الخام القابل للاستخلاص إلى 700 مليون برميل.