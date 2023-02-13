المنفي يبحث مع بن قدارة رفع معدلات الإنتاج النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، فيما قدّم الأخير إحاطة حول التحديات التي تواجه قطاع النفط، وفي مقدمتها رفع معدلات الإنتاج.

يأتي الاجتماع مع بن قدارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي يجريها المنفي خلال الأيام الأخيرة مع الأطراف المحلية؛ فقد اجتمع المنفي اليوم الإثنين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وناقشا التطورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

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