الغاوي يبحث عودة الشركات البوسنية لاستئناف أعمالها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، اليوم الإثنين، مع سفير البوسنة والهرسك ميرين مشينوفيتش لمناقشة استئناف مشاريع بلاده في ليبيا.

وبحث الطرفان المشاريع المتوقفة والمنفذة من قبل الشركات البوسنية وسبل تفعيلها ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات البوسنية للعودة واستئناف العمل بهذه المشروعات، وإمكانية توقيع عقود جديدة ضمن خطة «عودة الحياة» للمشروعات التنموية.

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شارك في حضور اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد العبدلي، وممثل عن المكتب القانوني بالوزارة، وممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بجانب مسؤولين من السفارة البوسنية.

جانب من لقاء الوفد البوسني مع وزير الإسكان أبو بكر الغاوي، 13 فبراير 2023. (وزارة الإسكان)