  • Alwasat News
Atwasat

إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 03:59 مساء
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي
وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق المبروك الغيثي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أفاد نشطاء ومصادر محلية في طبرق اليوم الإثنين بإطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق المبروك الغيثي من سجن قرنادة بعد مضي أكثر من سبع سنوات على احتجازه من قبل القيادة العامة على خلفية معارضته للمشير خليفة حفتر.

وشغل الغيثي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الحدود في حكومة رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب في العام 2012، كما كان عضوا بالمكتب السياسي لما سمي بـ«إقليم برقة» في العام 2014 المطالب بعودة النظام الفدرالي.

- المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام
- وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية
- رسائل هيلاري: «عداوة شخصية» وراء استبعاد تعيين حفتر رئيسًا للأركان

وخلال السنوات الماضية تقدمت قيادات محلية واجتماعية من قبيلة العبيدات بطلبات إلى كل من المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بطلبات لإطلاق الغيثي، من بينهم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية.

ويعد الغيثي المولود في مدينة درنة من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة سابقا، وهو من سكان منطقة شيحا الغربية في مدينة درنة.

الصديق الغيثي الثاني من اليسار مع مستقبليه بعد خروجه من السجن (صورة متداولة على فيسبوك من شباب قبيلة العبيدات)
الصديق الغيثي الثاني من اليسار مع مستقبليه بعد خروجه من السجن (صورة متداولة على فيسبوك من شباب قبيلة العبيدات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ

الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»

لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون

مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في تركيا

الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في...
«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
كتيبة تابعة للقيادة العامة: تنظيم توزيع الوقود في سبها
كتيبة تابعة للقيادة العامة: تنظيم توزيع الوقود في سبها
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
ليبيا تسجل 4 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع
ليبيا تسجل 4 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع
بالصور: مساعدات ليبية لضحايا زلزال سورية تصل مطار بيروت
بالصور: مساعدات ليبية لضحايا زلزال سورية تصل مطار بيروت
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
«نوفا»: الإنتاج النفطي في حقل الفيل لم يتأثر بعد انقطاع الاتصالات
«نوفا»: الإنتاج النفطي في حقل الفيل لم يتأثر بعد انقطاع ......
المنفي يبحث مع بن قدارة رفع معدلات الإنتاج النفطي
المنفي يبحث مع بن قدارة رفع معدلات الإنتاج النفطي...
الغاوي يبحث عودة الشركات البوسنية لاستئناف أعمالها في ليبيا
الغاوي يبحث عودة الشركات البوسنية لاستئناف أعمالها في ليبيا...
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي...
بالصور: مساعدات ليبية لضحايا زلزال سورية تصل مطار بيروت
بالصور: مساعدات ليبية لضحايا زلزال سورية تصل مطار بيروت...
المزيد