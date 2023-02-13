إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد نشطاء ومصادر محلية في طبرق اليوم الإثنين بإطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق المبروك الغيثي من سجن قرنادة بعد مضي أكثر من سبع سنوات على احتجازه من قبل القيادة العامة على خلفية معارضته للمشير خليفة حفتر.

وشغل الغيثي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الحدود في حكومة رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب في العام 2012، كما كان عضوا بالمكتب السياسي لما سمي بـ«إقليم برقة» في العام 2014 المطالب بعودة النظام الفدرالي.

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وخلال السنوات الماضية تقدمت قيادات محلية واجتماعية من قبيلة العبيدات بطلبات إلى كل من المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بطلبات لإطلاق الغيثي، من بينهم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية.

ويعد الغيثي المولود في مدينة درنة من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة سابقا، وهو من سكان منطقة شيحا الغربية في مدينة درنة.

الصديق الغيثي الثاني من اليسار مع مستقبليه بعد خروجه من السجن (صورة متداولة على فيسبوك من شباب قبيلة العبيدات)