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بالصور: مساعدات ليبية لضحايا زلزال سورية تصل مطار بيروت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 03:52 مساء
بالصور: مساعدات ليبية لضحايا زلزال سورية تصل مطار بيروت
المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
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وصلت إلى مطار بيروت الدولي الليلة الماضية شحنات من المساعدات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية إلى ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب سورية وخلف آلاف الضحايا، وفقما أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الشحنات التي وصلت سورية «محملة بالمواد الغذائية والطبية والملابس والخيام، حيث كان في استقبالها السفير الليبي بسورية وعدد من أعضاء السفارة للإشراف على تسلُّمها وترحيلها إلى المدن المتضررة من الزلزال».

ضحايا زلزال سورية
وأحصت السلطات السورية 3581 وفاة جراء الزلزال، فيما قالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة قد «تتضاعف».

كانت الكارثة أوخم والعاقبة أشد في الشمال الغربي السوري الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة حيث أدى الزلزال لتشريد عدد كبير من الأشخاص الذين نزحوا من قبل عدة مرات بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عقد من الزمن. وتلقت المنطقة مساعدات قليلة مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

- بالصور.. القيادة العامة تواصل تسيير مساعدات إلى ضحايا زلزال سورية

ويوم السبت الماضي، أعلنت قوات القيادة العامة استمرار العمل على نقل الأدوية والمساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في ساعات الليل المتأخرة من مطار بنينا في مدينة بنغازي، لدعم الأشقاء في سورية بعد الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، الإثنين الماضي، وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أكثر من 24 ألف شخص.

المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
المساعدات الليبية لضحايا زلزال سورية في مطار بيروت، 12 فبراير 2023. (وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
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