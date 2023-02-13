ليبيا تسجل 4 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 6 فبراير إلى 12 فبراير الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 149 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 145 عينة، وتعافت أربع حالات، فيما لم تسجل وفيات جديدة.

الإصابات الإجمالية بـ«كورونا» في ليبيا

الحالات الموجبة بلغت 26.6%

وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 26.6%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و170 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و729 حالة، وأربع حالات نشطة.

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وفي مطلع يناير الماضي، أطلق مركز مكافحة الأمراض حملة دعائية، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب إعلان خطتها الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا «XBB»، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي