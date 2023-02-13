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ضبط شخصين في واقعتي سرقة ونصب ببزيمة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 01:44 مساء
ضبط شخصين في واقعتي سرقة ونصب ببزيمة الجديدة
متهم عقب القبض عليه في ببزيمة الجديدة، 13 فبراير 2023. (مديرية أمن الكفرة)
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أعلنت مديرية أمن الكفرة، اليوم الإثنين، ضبط سودانيين بتهمة ارتكاب جريمتي سرقة نصب في بزيمة الجديدة. 

وأشار بيان المديرية إلى شكوى تلقاها مركز شرطة بزيمة الجديدة من تشادي ضد سوداني (ح ع ع) كونه نصب واحتال عليه في مبلغ مالي، لافتا إلى ضبط المشكو واعترافه بما نسب إليه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

مبلغ مالي وهاتف المحمول
من جهة أخرى، نوه البيان إلى تلقي مركز شرطة المدينة شكوى من المواطن (ط م م) ضد سوداني (ا هـ)، بعد أن ضربه الأخير ونصب عليه في مبلغ مالي وسرق هاتفه المحمول.

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وحسب البيان تمكنت وحدتا التحري والتحقيق بالمركز من إلقاء القبض على المشكو فيه وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة.

متهم عقب القبض عليه في ببزيمة الجديدة، 13 فبراير 2023. (مديرية أمن الكفرة)
متهم عقب القبض عليه في ببزيمة الجديدة، 13 فبراير 2023. (مديرية أمن الكفرة)
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