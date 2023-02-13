ارتفاع الإسترليني واليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.80 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار مقابل 5.78 دينار أمس، وصعد سعر اليورو إلى 5.14 دينار مقابل 5.12 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار الأحد.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.