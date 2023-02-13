«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز وصول سرعة الرياح إلى 25 عقدة مع ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على طول الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل مصراتة.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور ضباب خفيف الليلة وصباح الغد على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- تكاثر السحب من حين الى آخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية تكون اليوم متغيرة الاتجاه على الساحل من راس لانوف إلى بنغازي سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي ويتراوح بين 1.75 و3.00 أمتار على باقي الساحل.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي ويكون مضطربا على باقي الساحل.
- درجة حرارة سطح البحر تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
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