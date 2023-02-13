«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز وصول سرعة الرياح إلى 25 عقدة مع ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على طول الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل مصراتة.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور ضباب خفيف الليلة وصباح الغد على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.