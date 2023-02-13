حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الإثنين 13 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فرصة سقوط الأمطار على مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة الجوية القصوى بين 10 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار من حين إلى آخر، تكون جيدة اليوم علي مناطق أقصى الساحل الغربي تصحبها سحب رعدية، وتقل تدريجيا من يوم الغد، مع احتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على المناطق الساحلية وبعض مدن الدواخل والمرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة غدا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية وتسجل تراجعا طفيفا يوم الغد علي أغلب المناطق.