مقتل شرطي خلال العملية.. ضبط 380 كيلو «حشيش» ومليون قرص «ترامادول» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، الأحد، عن مقتل أحد أفرادها وإصابة ثلاثة آخرين خلال عملية أمنية موسعة، أسفرت عن ضبط 380 كيلو من مخدر «الحشيش»، وأكثر من مليون قرص من حبوب «ترامادول»، وسجائر جرى تهريبها داخل الدولة الليبية.

وقالت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مكتب التحري والقبض قرنادة حقق إنجازًا جديدًا في ملف مكافحة المخدرات والمهربين، وذلك ضمن خطة أمنية موسعة وضعتها الإدارة بشكل مسبق على مستوى فروعها ومكاتبها في أنحاء البلاد.

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مداهمة وكر للمخدرات جنوب طبرق

وأضافت أن مكتب التحري والقبض قرنادة ضبط كبيرة من الممنوعات والأسلحة، والقبض على القائمين على تلك التجارة أثناء مداهمة وكر بالضواحي الجنوبية لمدينة طبرق.

جاءت العملية بعد ورود معلومات من مصادر المكتب عن الوكر، وهي المعلومات التي أعطى إثرها مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي تعليماته المباشرة بالعمل عليها ورصد المكان، حيث جرى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل أخذ الإذن من الجهات المختصة بالمداهمة.

مقتل عنصر بالبحث الجنائي وإصابة ثلاثة آخرين

وخلال التنفيذ جرى القبض على مجموعة خارجة عن القانون، تقوم بتهريب السجائر وبيع الممنوعات، ومصادرة أسلحتها، وذلك بعد مقاومة من قبلهم، نتج عنها مقتل أحد أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي، وإصابة ثلاثة من منتسبي الإدارة.

تأبين فقيد إدارة البحث الجنائي جراء العملية الأمنية، الأحد 12 فبراير 2023 (إدارة البحث الجنائي)

المتهمين المضبوطين خلال العملية الأمنية، الأحد 12 فبراير 2023 (إدارة البحث الجنائي)

مضبوطات بحوزة المتهمين بتجارة المخدرات والتهريب، الأحد 12 فبراير 2023 (إدارة البحث الجنائي)

مضبوطات بحوزة المتهمين بتجارة المخدرات والتهريب، الأحد 12 فبراير 2023 (إدارة البحث الجنائي)

مضبوطات بحوزة المتهمين بتجارة المخدرات والتهريب، الأحد 12 فبراير 2023 (إدارة البحث الجنائي)

مضبوطات بحوزة المتهمين بتجارة المخدرات والتهريب، الأحد 12 فبراير 2023 (إدارة البحث الجنائي)

مضبوطات بحوزة المتهمين بتجارة المخدرات والتهريب، الأحد 12 فبراير 2023 (إدارة البحث الجنائي)

مضبوطات بحوزة المتهمين بتجارة المخدرات والتهريب، الأحد 12 فبراير 2023 (إدارة البحث الجنائي)

مضبوطات بحوزة المتهمين بتجارة المخدرات والتهريب، الأحد 12 فبراير 2023 (إدارة البحث الجنائي)