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شاهد في «وسط الخبر»: هيكلة المناصب السيادية.. ضرورة حتمية أم مسارات موازية؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 12:39 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: هيكلة المناصب السيادية.. ضرورة حتمية أم مسارات موازية؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 12 فبراير 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على ملف المناصب السيادية وهو أحد الملفات الرئيسية التي يجرى التفاوض بشأنها بين مجلسي الدولة والنواب اللذين تقاربت مواقفهما السياسية منذ أكثر من عام؛ إلا أن ذلك لم يسفر عن أي تقدم سياسي رغم اللقاءات المتكررة التي جرت داخل وخارج ليبيا.

من اجتماعات المغرب إلى القاهرة، يبدو أنّ ثمة توافقًا نسبيًا بين مجلسي النواب والدولة حول هذه المناصب، ليقوم مجلس الدولة بترشيح عدد من الأسماء على كل منصب وعرضها على مجلس النواب الذي يختار الأسماء النهائية ليصدر قرارات بالتعيين، وذلك على خلفية إعلان مجلس الدولة عن إجازة 28 مرشحا لكل من رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

- مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)
- بين «النواب» و«مجلس الدولة».. هل حُسمت معركة المناصب السيادية؟

وفي إطار الحديث عن كونها خطوة حتمية أم مسارات موزاية وفرص التوافق، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني، والصحفي والباحث السياسي إدريس إحميد، والقانوني والباحث السياسي رمضان التويجر.

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