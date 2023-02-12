المجلس البلدي المنتخب بغريان يؤدي القسم القانوني

القاهرة - بوابة الوسط

أدى أعضاء بلدية غريان المنتخبون حديثًا القسم القانوني، اليوم الأحد، أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم.

وقام وكيل الوزارة بالاستماع للقسم القانوني لأعضاء المجلس البلدي غريان المنتخب، مؤكدًا أن «العملية الديمقراطية أساس مهم لنجاح العمل البلدي». كما أكد المنتخبون «حرصهم الشديد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين داخل البلدية»، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك».

- إعلان النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي غريان

والثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان؛ حيث يبلغ عدد مراكز الاقتراع في البلدية 35 مركزًا و43 محطة اقتراع، وعدد الناخبين المسجلين حوالي 8 آلاف و879 ناخبًا، وعدد المقترعين 6 آلاف و8 أصوات، وتنافس على انتخابات المجلس البلدي غريان 13 قائمة.

وحلت في المرتبة الأولى قائمة «لأجلك» التي حصلت على ألف و29 صوتًا، تلتها قائمة «الساعة» التي نالت 971 صوتًا، وجاءت في المرتبة الثالثة قائمة «التصحيح» بـ649 صوتًا، وفي المرتبة الرابعة قائمة «الوفاء والتغيير» بعدد أصوات بلغ 578 صوتًا، وفي المرتبة الخامسة قائمة «غريان الجديدة» التي نالت 420 صوتًا.

عضوان بالمجلس البلدي غريان المنتخب يؤديان القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي، الأحد 12 فبراير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

عضوان بالمجلس البلدي غريان المنتخب يؤديان القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي، الأحد 12 فبراير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)