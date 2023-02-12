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حكومة الوحدة ترسل طائرتي مساعدات إنسانية إلى سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 09:53 مساء
حكومة الوحدة ترسل طائرتي مساعدات إنسانية إلى سورية
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
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أرسلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، طائرتي مساعدات إنسانية وفريق إغاثة إلى سورية.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في منشور عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» إن طائرتي المساعدات أرسلتا محملتين بالأغذية والأدوية وملابس الأطفال والخيم، يرافقهما عدد من المتطوعين من الهلال الأحمر الليبي وهيئة الإغاثة.

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وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت حكومة الوحدة أن الفريق الفني الليبي المكلف بأعمال الإنقاذ في تركيا، تمكن من إنقاذ امرأة وطفل، وتحديد موقع أحد الأشخاص حيًّا وانتشال 3 جثث أخرى من تحت أنقاض مبانٍ منهارة جراء الزلزال الذي ضرب مناطق وسط وجنوب تركيا.

وأرسلت حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء الماضي، شحنة مساعدات إنسانية، وفريق إنقاذ إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإغاثة عقب الزلازل المدمرة هناك. وضم فريق الإنقاذ أفرادًا من هيئة السلامة الوطنية، وأجهزة الطب العسكري، وطب الدعم والطوارئ، وجهاز المباحث الجنائية.

جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من المساعدات الإنسانية الليبية المقدمة إلى سورية، الأحد 12 فبراير 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
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