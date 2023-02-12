استحداث مركز شرطة جديد يتبع مديرية أمن طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي قرارًا بإنشاء مركز شرطة جديد يسمى «مركز شرطة توغار» يتبع مديرية أمن طرابلس.

وحدد القرار رقم 2840 لسنة 2023 الحدود المكانية لنطاق مركز الشرطة الجديد، يحده من الشمال مركز شرطة غوط الشعال، ومن الشرق مركز شرطة طريق المطار، وبالجنوب مديرية أمن الجفارة، وبالغرب مديرية أمن جنزور.

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وأفاد منشور عبر صفحة مديرية أمن طرابلس على «فيسبوك» بأن قرار وزير الداخلية يأتي «في إطار توسيع نطاق الخدمات الشرطية للمواطن، وتلبية ما تتطلبه مقتضيات المصلحة العامة».