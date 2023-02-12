دورة تدريبية لإعداد 100 قانوني في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

تتواصل في مدينة سبها هذه الأيام فعاليات الدورة التدريبية «إعداد القانوني الناجح» التي تنظمها وتشرف عليها منظمة «خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق الإنسان».

وقال رئيس منظمة «خطوة بخطوة لسيادة القانون» صالح حتيتة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذا التدريب يهدف إلى ترسيخ المشورة القانونية والمساءلة القانونية والمحاكمة القانونية العادلة لخريجي كليات القانون، ويستهدف تأهيل قرابة 100 متدرب على خمسة أسابيع.

- جلسة حوارية حول الهجرة غير الشرعية في سبها

- اختتام برنامج لإعداد مدربي بروتوكولات التغطية الإعلامية للانتخابات في سبها

وقالت المستشارة القانونية ومدربة الدورة ناديا عمران في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الدورة تهدف إلى رفع مستوى الثقافة القانونية إلى جانب رفع كفاءة القانونيين، سواء كانوا من الخريجين أو العاملين، من خلال التعريف بعدة مواضيع حول القانون، منوهة بأن اليوم الختامي للدورة سيكون تطبيقًا عمليًا لمحاكمة صورية.

وتشهد مدينة سبها نشاطًا ملحوظًا لمنظمات المجتمع المدني فى عدة برامج توعوية وثقافية وغيرها من أجل الرقي بالمجتمع بشكل عام.

فعاليات الدورة التدريبية لإعداد القانوني الناجح في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

مشاركة في الدورة التدريبية لإعداد القانوني الناجح في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)